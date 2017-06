Wall Street: avvio negativo, Nasdaq il peggiore con nuove vendite su settore tecnologico

Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per Wall Street, con il settore tecnologico ancora sotto pressione. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,18%, l'S&P500 cede lo 0,17% e il Nasdaq segna un ribasso dello 0,54%. A pesare sull'indice tecnologico il ribasso di Alphabet, casa madre di Google, che nei primi scambi perde oltre 1 punto percentuale dopo che la Commissione europea le ha inflitto una multa record di 2,42 miliardi di euro per abuso di posizione dominante, oltre le aspettative ferme a 1 miliardo. Dal fronte macro in arrivo la fiducia dei consumatori americani, in uscita alle 16.00 ora italiana. Ma l'attesa maggiore sarà per l'intervento previsto questa sera a Londra di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve. In programma anche il discorso di altri membri Fed (Williams, Harker and Kashkari) dai quali potrebbero arrivare spunti interessanti.