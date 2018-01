Wall Street apre in rialzo, Dow Jones su nuovo record spinto da buone trimestrali

Valeria Panigada 25 gennaio 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Apertura in territorio record per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,43% su nuovi massimi storici a 26.365 punti, l'S&p500 guadagna lo 0,34% e il Nasdaq avanza dello 0,53%. A sostenere il mercato alcune buone trimestrali societarie, come Caterpillar. Intanto dal fronte macro sono giunte le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, salite nella settimana al 20 gennaio ma meno del previsto. Ora si attendono le vendite di case nuove e l'indice anticipatore. Intanto a Francoforte sta volgendo al termine la conferenza stampa di Mario Draghi, presidente della Bce.