Sentiment affossato in Asia dopo tonfo Wall Street: borsa Tokyo -0,53%, altre Borse in rosso

Laura Naka Antonelli 5 dicembre 2018 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Effetto Wall Street sull'azionario asiatico, che ha visto l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo chiudere in ribasso dello 0,53% a 21.919,33 punti.Ondata di sell off nella sessione di ieri sulla borsa Usa, che ha scontato sia i dubbi sulla capacità della Cina e degli Stati Uniti di arrivare a sanare le loro divergenze sul commercio, in questo periodo di tregua sui dazi di 90 giorni, sia l'inversione della curva dei Treasuries.Hong Kong in ribasso dell'1,69%, Sidney -0,78%, Shanghai -0,58%, Seoul -0,78%.