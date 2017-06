La Borsa di Tokyo chiude in rialzo sostenuta dai finanziari

Valeria Panigada 29 giugno 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per la Borsa di Tokyo, nonostante il rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro. A sostenere gli scambi è stato il comparto bancario, dopo che la Federal Reserve ha approvato per la prima volta a tutte i maggiori istituti finanziari Usa di aumentare i dividendi e i piani di buyback. In questo contesto, l'indice Nikkei è salito dello 0,45% a 20.220,30 punti e il Topix ha guadagnato lo 0,60% finendo a quota 1.624,07 punti.