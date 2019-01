Inizio 2019 negativo per azionario asiatico. Hong Kong cede fino a -2,7% dopo Pmi Cina

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'azionario asiatico inizia il 2019 all'insegna delle vendite in una sessione orfana della borsa di Tokyo, chiusa per festività.Pesante soprattutto Hong Kong, con l'indice benchmark Hang Seng in calo del 2,7%. Male anche la borsa di Shanghai, in ribasso di oltre -1%: gli indici azionari cinesi scontano la pubblicazione del Pmi manifatturiero della Cina, che ha confermato come l'attività economica del paese sia scivolata in fase di contrazione, per la prima volta in 19 mesi. Sell off anche a Sidney -1,57% e Seoul -1,59%.