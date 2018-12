G20: rally azionario Asia dopo accordo Usa-Cina su commercio, Shanghai fino a +3%

Laura Naka Antonelli 3 dicembre 2018 - 07:06

Azionario asiatico in forte rally dopo l'accordo commerciale raggiunto tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, in occasione della riunione del G20 di Buenos Aires.Trump ha deciso di posticipare di 90 giorni l'aumento delle tariffe al 25% su merci cinesi valutate $200 miliardi, che sarebbe dovuto scattare a partire dal 1° gennaio 2019, mentre la Cina si è impegnata ad acquistare alcuni prodotti agricoli made in Usa. Si parla praticamente di una tregua nella guerra commerciale scoppiata tra i due paesi.La borsa di Shanghai è salita fino a +3% nei massimi intraday (ora +2,6%); Seoul +1,74%, Sidney +1,84%, Hong Kong +2,28%, mentre il Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha riportato un guadagno superiore a +1%.Occhio al balzo dei futures sul Dow Jones, che anticipano un rialzo dell'indice superiore a 450 punti.