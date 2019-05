Escalation tensioni Usa-Cina, ma azionario Asia non crolla: Tokyo -0,27%, Shanghai positiva

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2019 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Azionario globale ostaggio della guerra commerciale Usa-Cina, rinfocolata ufficialmente al passare della mezzanotte americana, che ha dato seguito ufficialmente alle minacce del presidente americano Donald Trump, facendo scattare i dazi doganali dal 10% al 25% su $200 miliardi di prodotti cinesi. Immediata la reazione della Cina, che ha reso noto che risponderà in modo adeguato all'imposizione delle tariffe.I futures sul Dow Jones anticipano un'apertura dell'indice Dow Jones in calo di 140 punti, mentre l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,27%, a 21.344,92 punti.Prove di resistenza da parte degli altri listini dell'Asia-Pacifico. La borsa di Shanghai, pur se direttamente interessata dall'escalation della guerra commerciale Usa-Cina, sale dello 0,7%, Hong Kong +1,02%, Sidney +0,22%, Seoul +0,06%. Le trattative tra gli Stati Uniti e la Cina proseguiranno nella giornata di oggi, ragion per cui sui mercati c'è ancora la speranza che un compromesso possa essere raggiunto dalle controparti.Dal fronte macro, in Giapppone è stato reso noto il dato di marzo relativo alle spese per consumi delle famiglie giapponesi, salito del 2,1% su base annua, meglio del +1,6% atteso e del +1,7% precedente. Su base mensile, il dato è avanzato di appena lo 0,1%.Decisamente negativo il dato relativo ai salari, scesi a marzo dell'1,9% su base annua, rispetto al -0,5% stimato e al precedente -0,7%. Su base reale, la flessione è stata del 2,5% su base annua, peggio del -1,1% stimato e del -1% precedente.