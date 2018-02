Effetto Powell su azionario Asia, si temono strette Fed più aggressive: borsa Tokyo -1,44%

Laura Naka Antonelli 28 febbraio 2018 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

Borsa Tokyo e azionario globale in ribasso, dopo l'audizione di Jerome Powell, nuovo numero uno della Fed, al Congresso Usa.Alcune sue dichiarazioni sono state interpretate "hawkish" dai mercati, portando gli investitori a scommettere su rialzi dei tassi più aggressivi di quanto scontato finora.L'indice Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,44% a 22.068,24 punti, trascinato al ribasso da titoli come Honda Motor, SoftBank Group e Fast Retailing. Sotto pressione, in generale, soprattutto i titoli dei settori manifatturiero, auto e finanziari.Sidney -0,68%, Shanghai -0,65%, Seoul -1,07%, Hong Kong peggio con -1,42%.Tra i principali titoli sotto pressione alla borsa di Hong Kong, China Construction Bank e HSBC, ma anche Tencent, precipitata del 3% circa.