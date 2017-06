Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo

Daniela La Cava 7 giugno 2017 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Chiusura sostanzialmente piatta per la Borsa di Tokyo. La giornata è stata archiviata con l'indice Nikkei che ha registrato un frazionale rialzo dello 0,02% a 19.984,92 punti. Sui mercati prevale la prudenza in vista di quello che è stato battezzato dalla stampa statunitense come il Super Thursday: nel giorno in cui i britannici tornano alla urne è prevista anche la riunione della Bce e la testimonianza al Congresso di James Comey, l'ex numero uno dell'Fbi, silurato dal presidente Usa, Donald Trump.