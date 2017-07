Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo su timori Corea del Nord

Valeria Panigada 4 luglio 2017 - 08:46

LaBorsa di Tokyo ha terminato la seduta di oggi in leggero ribasso, in scia alla chiusura mista a Wall Street, dove il comparto tecnologico ha pesato nuovamente sul Nasdaq. Non solo. A pesare sugli scambi anche i timori geopolitici dopo il lancio di un nuovo missile balistico da parte della Corea del Nord, secondo alcune agenzie di stampa locale. L'indice Nikkei ha archiviato con un -0,12% a 20.032,35 punti e il Topix è scivolato dello 0,29% a 1.609,70 punti. La notizia di un nuovo test missilistico da parte di Pyongyang ha pesato anche sugli altri listini asiatici, che hanno girato in negativo. In controtendenza la Borsa australiana che, nel giorno della riunione della banca centrale (politica monetaria confermata come da attese), ha rimbalzato chiudendo in deciso rialzo.