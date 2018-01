Borse europee aprono in rialzo dopo nuovi record Wall Street e Pil Cina

Valeria Panigada 18 gennaio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, in scia ai nuovi record di Wall Street, con l'indice Dow Jones che ieri sera ha chiuso per la prima volta sopra il muro dei 26.000 punti. In avvio a Francoforte il Dax avanza dello 0,44%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,08%. A sostenere gli scambi anche le buone indicazioni macro giunte dalla Cina, con il Pil cresciuto nel quarto trimestre del 2017 e sull'intero 2017 più del previsto. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso, con Shanghai che si appresta a chiudere in rialzo, mentre Tokyo ha terminato con il Nikkei in ribasso dello 0,44% dopo aver oltrepassato la soglia dei 24.000 punti e testato i massimi degli ultimi 26 anni.