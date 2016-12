Borse cinesi terminano anno in negativo: oltre 10% ceduto nel 2016

Marco Berton 30 dicembre 2016 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di seduta positiva per la Borsa cinese con l'indice Shanghai Composite che segna un rialzo nell'ultima giornata di contrattazione pari allo 0,15%. Il saldo annuale rimane comunque ampiamente negativo con l'indice che ha lasciato sul terreno il 12,3%. Altrettanto negativa la performance di Shenzhen -14,7% e per l'indice CSI 300, -11,3% nell'anno. Sta invece per chiudere Hong Kong che grazie al rialzo odierno porta il saldo annuale in territorio leggermente positivo: l'indice dovrebbe infatti registrare un progresso annuo di circa mezzo punto percentuale.