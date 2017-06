Borsa di Tokyo termina sulla parità, nuovo tonfo di Takata

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo, in scia a una chiusura contrastata di Wall Street e al rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro. L'indice Nikkei ha terminato in ribasso dello 0,14% a 20.110,51 punti e il Topix ha segnato un -0,07% finendo a 1.610,38 punti. Tra i titoli si segnala il tonfo di Takata, che ha lasciato sul parterre quasi 55 punti percentuali. Sono giorni particolarmente difficili per il gruppo giapponese dopo che è circolata la voce che si starebbe preparando a presentare istanza di fallimento in Giappone e negli Stati Uniti. Il gruppo è stato coinvolto nei mesi scorsi in uno scandalo sugli airbag difettosi.