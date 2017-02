Borsa di Tokyo termina sulla parità in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 3 febbraio 2017 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, in uscita oggi pomeriggio. Gli investitori si muovono cauti anche sui timori per l'amministrazione del presidente americano Donald Trump. L'indice Nikkei ha chiuso la seduta di oggi con un +0,02% a 18.918,20 punti e il Topix ha segnato un rialzo dello 0,30% a 1.514,99 punti, grazie ad alcune trimestrali. Sony ha guadagnato quasi 5 punti percentuali, dopo aver annunciato di aspettarsi di essere profittevole in questo esercizio fiscale nonostante la svalutazione da circa 1 miliardo di dollari nell'unità Tv.