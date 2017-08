Borsa di Tokyo termina piatto in scia a Wall Street, attesa per Jackson Hole

Valeria Panigada 22 agosto 2017 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha terminato gli scambi poco mossa, in scia a una chiusura mista a Wall Street. Gli investitori si muovono cauti in un clima ancora estivo e in attesa del simposio di Jackson Hole che prenderà il via giovedì e terminerà sabato. L'indice Nikkei ha chiuso con un -0,02% a 19.389,06 punti, segnando la sua decima seduta in calo nelle ultime 12 e riducendo i guadagni da inizio anno all'1,5%. Il Topix ha invece segnato un +0,06% a 1.596,12 punti.