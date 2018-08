Borsa di Tokyo termina in ribasso, balzo di Pioneer

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, in scia a una chiusura debole a Wall Street sull'escalation delle tensioni commerciali tra Stati uniti e Cina. Dopo che l’amministrazione Trump ha ufficializzato che dal prossimo 23 agosto verranno applicati dazi al 25% su ulteriori 16 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina, Pechino ha annunciato mosse di pari importanza. Oggi è previsto l'incontro fissato a Washinton tra il ministro giapponese dell'economia, Toshimitsu Motegi, e il rappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, per discutere di un possibile accordo bilaterale di libero scambio. In questo contesto l'indice Nikkei ha terminato con una flessione dello 0,20% a 22.598,39 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,26% a 1.740,16 punti. Tra i titoli, in decisa controtendenza Pioneer che è balzata di quasi il 13% dopo aver avviato discussioni con diversi potenziali partner per migliorare il suo posizionamento e la situazione sui conti.