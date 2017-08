Borsa di Tokyo termina in rialzo grazie a yen più debole

Valeria Panigada 25 agosto 2017 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha archiviato la seduta di oggi con segno più, in un clima di attesa prima dei discorsi dei due banchieri centrali, Janet Yellen e Mario Draghi, a Jackson Hole. A sostenere gli scambi uno yen più debole nei confronti del dollaro dopo che l'inflazione core è salita a luglio. L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,51% a 19.452,61 punti, dopo aver perso terreno in 12 delle ultime 15 sedute, e il Topix è salito dello 0,30% a 1.596,99 punti. Bene i titoli legati alle esportazioni, come Yamaha, Toyota e Sony che hanno mostrato tutti un progresso superiore a 1 punto percentuale.