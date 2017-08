Borsa di Tokyo termina in rialzo, Nikkei sopra i 20.000 punti

Valeria Panigada 2 agosto 2017 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

LaB di Tokyo ha terminato in territorio positivo, in scia ai rialzi di Wall Street. A sostenere gli scambi anche da alcune buone trimestrali societarie e dal tentativo di rafforzamento del dollaro nei confronti dello yen. In questo quadro l'indice Nikkei ha chiuso con un progresso dello 0,47% a 20.080,04 punti e il Topix è salito dello 0,4% a 1.634,38 punti.