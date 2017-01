Borsa di Tokyo termina in moderato rialzo, sale attesa per discorso Trump

Valeria Panigada 11 gennaio 2017 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in moderato rialzo, dopo i recenti ribassi, con gli investitori che attendono il discorso del nuovo presidente americano, Donald Trump, per capire i possibili nuovi stimoli alla prima economia mondiale. In questo contesto, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,33% finendo a 19.364,67 punti e il Topix è salito dello 0,5%, a 1.550,40 punti.