Borsa di Tokyo termina in moderato rialzo

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha archiviato l'ultima seduta della settimana e la prima del mese di settembre con il segno più, in scia ai guadagni di Wall Street, mentre sul fronte valutario il dollaro recupera terreno nei confronti dello yen. In questo quadro l'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,23% a 19.691,47 punti e il Topix è salito dello 0,13% a 1.619,59 punti.