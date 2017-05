Borsa di Tokyo termina in calo su rafforzamento yen

Valeria Panigada 12 maggio 2017 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana si è chiusa con segno meno per la Borsa di Tokyo, in scia alla debolezza di Wall Street e dei listini europei. A pesare sugli scambi anche il rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro, che penalizza le esportazioni e quindi i titoli legati all'export, come Toyota e Honda. In questo contesto l'indice Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,39% a 19.883,90 punti e il Topix ha ceduto lo 0,39% finendo a 1.580,71 punti.