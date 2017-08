Borsa di Tokyo termina in calo in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 4 agosto 2017 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna sotto la parità, con gli investitori che si muovono cauti in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano che verranno diffusi oggi pomeriggio. A pesare sul listino giapponese anche la continua debolezza del dollaro nei confronti delle altre principali valute, tra cui lo yen. In questo quadro l'indice Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,38% tornando sotto la soglia dei 20.000 punti a 19.952,33 e il Topix è sceso dello 0,15% a 1.631,45 punti.