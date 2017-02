Borsa di Tokyo termina in calo, attesa per la Yellen. Tonfo di Nikon e Toshiba

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in in deciso calo, con lo yen che è tornato a rafforzarsi nei confronti del dollaro in attesa del discorso di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, previsto oggi pomeriggio al Congresso. In questo quadro, l'indice Nikkei ha lasciato sul parterre l'1,13% a 19.238,98 punti e il Topix ha perso lo 0,97% a 1.539,12 punti. Tra i titoli, si segnala il tonfo di Nikon che ha chiuso con un -14,60% dopo aver previsto una perdita maggiore per l'esercizio fiscale che terminerà a marzo. Male anche Toshiba, che ha ceduto 8 punti percentuali, in scia ad alcune indiscrezioni secondo cui lancerà il suo primo allarme sui conti.