Borsa di Tokyo termina ancora in ribasso

Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in ribasso, proseguendo le vendite di ieri. L'indice Nikkei ha terminato con un -0,12% a 21.785,54 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,15% a 1.692,8 punti. A pesare sugli scambi la debolezza dei listini cinesi, sulle continue tensioni commerciali globali. In particolare Hong Kong, che ieri è rimasta chiusa per festività e oggi segna un ribasso di oltre 2 punti percentuali.