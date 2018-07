Borsa di Tokyo ritrova il sorriso e chiude in deciso rialzo

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana con segno più, dopo i recenti ribassi. Incoraggiati da Wall Street, nonostante l'entrata in vigore di nuovi dazi Usa contro la Cina, l'indice Nikkei ha terminato con un progresso dell'1,12% a 21.788,14 punti e il Topix è salito dello 0,92% a 1.691,54 punti.Intonazione positiva anche per gli altri listini dell'area Asia-Pacifico, con Sydney che ha chiuso in rialzo dello 0,91%, mentre Shanghai e Hong Kong si muovono sopra la parità dopo che la Cina ha rassicurato gli animi dicendo che l'impatto di una guerra commerciale sull'economia nazionale sarà limitato.