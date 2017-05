Borsa di Tokyo riprende la via dei rialzi sostenuto dal settore energia

Valeria Panigada 16 maggio 2017 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in rialzo, dopo due giorni di cali. Complice la chiusura positiva di Wall Street, con il Nasdaq e l'S&P500 su nuovi massimi storici, e i guadagni del settore energetico in scia al rimbalzo dei prezzi del petrolio. In questo contesto, l'indice Nikkei ha terminato in progresso dello 0,27% a 19.924,12 punti, avvicinandosi alla soglia psicologica dei 20.000 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,27% finendo a 1.584,23 punti.