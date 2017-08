Borsa di Tokyo rimbalza e termina in rialzo, aiuta debolezza yen

Valeria Panigada 30 agosto 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi con segno più, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera. Le tensioni geopolitiche, innescate dal nuovo lancio missilistico da parte della Corea del Nord, sembrano ormai rientrate. A sostenere gli scambi sulla piazza nipponica anche la ritrovata debolezza dello yen nei confronti del dollaro. In questo clima l'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,74% a 19.506,54 punti e il Topix è salito dello 0,62% a 1.607,65 punti. Bene soprattutto i titoli legati alle esportazioni, come Mitsubishi Motors in rialzo di oltre 1 punto percentuale e Sony che ha addirittura incassato un +2,9%.