Borsa di Tokyo rimbalza e chiude con un rialzo di oltre il 2%

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Dopo un inizio di settimana decisamente negativo, la Borsa di Tokyo ha rimbalzato e chiuso la seduta odierna in deciso rialzo. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un +2,28% a 22.356,08 punti e il Topix è salito dell'1,63% a 1.710,95 punti. A sostenere gli scambi la ritirata dello yen nei confronti del dollaro, dopo che ieri era balzato in avanti come valuta rifugio sulla crisi della Turchia. Buone notizie sono giunte anche dal fronte macro, con il dato finale sulla produzione industriale in Giappone che è stato rivisto al rialzo, indicando a giugno un calo dell'1,8% su base mensile contro il precedente -2,1%. La Borsa di Tokyo guida al rialzo gli altri listini dell'area Asia-Pacifico che stanno tentando di rialzare la testa dopo la caduta di ieri.