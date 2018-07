Borsa di Tokyo recupera nel finale grazie alla BoJ e chiude sulla parità

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 08:42

LaBorsa di Tokyo è riuscita a strappare il segno più, recuperando terreno dopo l'annuncio della BoJ che ha confermato la sua linea come da attese, ma anche deciso di rendere la propria politica più flessibile, in merito alla definizione del target dei tassi di lungo termine. In scia all'annuncio, lo yen si è indebolito nei confronti del dollaro e l'indice Nikkei ha limitato le perdite iniziali per finire con un +0,04% a 22.553,72 punti, mentre il Topix è rimasto in territorio negativo segnando un calo dello 0,84% a 1.753,29 punti. A pesare sugli scambi è stata la crescente incertezza sui titoli tecnologici americani, con il Nasdaq che ieri ha chiuso in calo di oltre 1 punto percentuale per la terza seduta consecutiva, trascinando al ribasso Wall Street.