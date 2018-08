Borsa di Tokyo recupera nel finale e chiude sulla parità

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo chiude la seduta odierna sulla parità, recuperando nel finale in scia alla notizia di un nuovo ciclo di negoziati sul commervcio tra Stati Uniti e Cina a fine mese. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un -0,05% a 22.192,04 punti, dopo aver avviato gli scambi in calo dell'1,5%, mentre il Topix ha ceduto lo 0,64% a 1.687,15 punti, dopo he nel corso della seduta era scivolato sui minimi da fine marzo.Dal fronte macro intanto è giunto il dato sulla bilancia commerciale del Giappone, con le esportazioni che a luglio sono salite meno del previsto (+3,9% rispetto a luglio 2017 contro il +6,3% atteso dal mercato), a causa soprattutto della flessione delle vendite di auto negli Stati Uniti e delle tensioni commerciali internazionali.