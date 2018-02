Borsa di Tokyo prova il rimbalzo e chiude in deciso aumento

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in deciso rialzo, in un tentativo di rimbalzo dai recenti ribassi. L'indice Nikkei è salito dell‘1,47% a 21.464,98 punti, mentre il Topix ha incassato un +0,97% a 1.719,27 punti. A sostenere gli scambi, nonostante la continua debolezza dello yen nei confronti del dollaro è stata la chiusura positiva di Wall Street per la quarta giornata consecutiva.