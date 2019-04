Borsa di Tokyo prosegue i guadagni e chiude sui massimi da dicembre

Valeria Panigada 16 aprile 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per i principali listini asiatici, nonostante la debolezza di Wall Street ieri sera. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, sostenuto dagli operatori telefonici, dopo l'annuncio di NTT Docomo di un calo delle tariffe meno forte del previsto, che ha sgonfiato i timori di una guerra dei prezzi all'interno del settore. E così l'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,24% a 22.221,66 punti, sui massimi dallo scorso dicembre, proseguendo i guadagni di inizio settimana.Positiva anche Sydney che ha chiuso con un +0,42%, mentre Shanghai e Honk Kong si muovono in rialzo segnando rispettivamente un +1,89% e un +0,70%.