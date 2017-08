Borsa di Tokyo poco mossa prima del lungo weekend festivo

Valeria Panigada 10 agosto 2017 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

In una giornata ancora negativa per la maggior parte dei listini asiatici per le crescenti tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Corea del Nord, la Borsa di Tokyo ha terminato sulla parità, con il dollaro che è rimasto intorno ai 110 yen e gli investitori che si muovono cauti prima del lungo weekend festivo (domani la piazza azionaria giapponese sarà chiusa). In questo quadro l'indice Nikkei ha chiuso con un -0,05% a 19.729,74 punti e il Topix ha segnato un -0,04% a 1.617,25 punti.