Borsa di Tokyo inizia la settimana con segno meno

Valeria Panigada 20 agosto 2018 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana negativo per la Borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta odierna in calo, appesantita dai titoli dei semiconduttori e quelli legati alle esportazioni. A fine giornata l'indice Nikkei ha segnato un ribasso dello 0,32% finendo a 22.199 punti e il Topix è sceso dello 0,32% a 1.692,15 punti. Le vendite si sono concentrate sul comparto dei chip, dopo i ribassi a Wall Street, con Tokyo Electron che ha ceduto oltre 1 punto percentuale. Deboli anche alcuni titoli legati alle esportazioni, come Toyota (-0,63%) in scia alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti nonostante spiragli di apertura tra Washington e Pechino.