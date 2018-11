Borsa di Tokyo in rialzo +0,64%. Occhio a nota Moody's su Pil Giappone ed effetti guerra commerciale

Laura Naka Antonelli 27 novembre 2018 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,64% a 21.952,40 punti. Occhio alla nota di Moody's, che ha fatto notare che il settore automobilistico del Giappone è il più esposto all'escalation della guerra commerciale globale.L'agenzia di rating prevede una crescita del Pil del Giappone, per il 2019, pari a +0,8%, a fronte di un rialzo dell'EBITDA delle aziende su cui ha un rating pari a 1-3%, in indebolimento rispetto al tasso di crescita previsto per il 2018.