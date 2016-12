Borsa di Tokyo: il 2016 termina con un saldo praticamente invariato

Marco Berton 30 dicembre 2016 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Un anno poco movimentato per la Borsa giapponese: il saldo di fine anno recita infatti una variazione contenuta, +0,42% per l'indice Nikkei che ha fermato le lancette nell'ultima seduta del 2016 a quota 19114 punti, praticamente sui valori di inizio anno. Saldo annuale leggermente negativo per l'indice Topix, -1,85% mentre il Nikkei 400 registra un calo pari al 2,42%.