Borsa di Tokyo guida i rialzi in Asia nonostante forza yen, Kuroda rimane alla guida della BoJ

16 febbraio 2018 - 08:00

La Borsa di Tokyo ha chiuso in deciso rialzo, sostenuta dai guadagni di Wall Street e rassicurata dalla conferma di Haruhiko Kuroda alla guida della Bank of Japan (BoJ). Come da attese, il governo di Shinzo Abe ha nominato Kuroda per un secondo mandato di cinque anni come governatore della BoJ, dando un chiaro segnale di continuità della politica monetaria ultraespansiva. In questo contesto, nonostante la continua forza dello yen, l'indice Nikkei ha terminato con un +1,19% a 21.720,25 punti e il Topix è salito dell'1,05% a 1.737,37.Positivi anche le Borse di Australia e Nuova Zelanda, mentre gli altri listini dell'area Asia-Pacifico sono chiusi per celebrare il nuovo anno lunare.