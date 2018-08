Borsa di Tokyo finisce piatta su rafforzamento yen e attesa per colloqui Usa-Cina

Valeria Panigada 21 agosto 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso sulla parità una seduta dominata dal rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro e dall'attesa per la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. L'indice Nikkei ha tagliato il traguardo con un +0,09% a 22.219,73 punti, dopo una partenza in rosso, mentre il Topix ha ceduto lo 0,4% finendo a 1.685,42 punti. Nel corso della seduta il dollaro ha rotto la soglia simbolica di 110 yen per la prima volta dal 28 giugno a seguito delle dichiarazioni del presidente Donald Trump che ha criticato l'aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.