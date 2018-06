Borsa di Tokyo finisce in calo, tornano in primo piano le tensioni commerciali

Valeria Panigada 22 giugno 2018 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana si è chiusa con segno meno per la Borsa di Tokyo, in scia alla debolezza di Wall Street (il Dow Jones ha terminato in calo per l'ottava seduta consecutiva), sulle rinnovate tensioni commerciali. L'indice Nikkei, reduce da importanti rialzi, ha chiuso oggi con un -0,78% a 22.516,83 punti, mentre il Topix è scivolato dello 0,33% a 1.744,83 punti. Tra i titoli, male soprattutto il comparto automobilistico dopo il profit warning della tedesca Daimler.