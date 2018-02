Borsa di Tokyo chiusa per festività, positivi gli altri listini asiatici

Valeria Panigada 12 febbraio 2018 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Weekend lungo per la Borsa di Tokyo che oggi è rimasta chiusa per festività. Gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Tuttavia non sono mancati movimenti sullo yen in scia all'indiscrezione su un possibile nuovo mandato di Haruhiko Kuroda alla guida della Bank of Japan, che avrebbe alimentato l'aspettativa di un proseguimento della politica monetaria espansiva.Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico hanno iniziato la settimana all'insegna della cautela, muovendosi in moderato rialzo dopo il rally di Wall Street venerdì scorso. Unica eccezione è stata Sydney che ha chiuso in leggero calo (-0,30%), appesantita dai titoli energetici.