Borsa di Tokyo chiusa per festività, oggi è il Giorno della Montagna

11 agosto 2017 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa per festività. In Giappone oggi si celebra il Giorno della Montagna. Gli scambi riprenderanno regolarmente lunedì. Ieri il listini giapponese ha chiuso in calo, appesantito dalle continue tensioni geopolitiche.