Borsa di Tokyo chiusa per festività, listini asiatici in leggero rialzo

Valeria Panigada 8 gennaio 2018 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività (è il Coming of Adult's Age Day) e gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono questa mattina in moderato rialzo, estendendo i rialzi di settimana scorsa. Dopo una partenza debole, in scia agli ultimi sviluppi regolatori in Cina, la Borsa di Shanghai si muove con un progresso dello 0,40%, quella di Hong Kong invece rimane piatta con un -0,3%, mentre Sydney ha chiuso con un +0,13%.