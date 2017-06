Borsa di Tokyo chiude sulla parità

Valeria Panigada 23 giugno 2017 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha terminato sulla parità, in scia a una chiusura poco mossa di Wall Street. Dopo una partenza positiva l'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un +0,11% finendo a 20.132,67 punti mentre il Topix ha mostrato un +0,06% a 1.611,34 punti. Non ha aiutato il dato giunto dal fronte macro che, nella lettura preliminare, ha mostrato una attività manifatturiera in rallentamento a giugno con i nuovi ordini cresciuti al ritmo più lento degli ultimi sette mesi.