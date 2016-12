Borsa di Tokyo chiude sulla parità

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna appena sotto la parità, dopo i recenti guadagni grazie alla debolezza dello yen. L'indice Nikkei ha tagliato il traguardo con un -0,09% a 19.427,67 punti e il Topix è scivolato dello 0,10% a 1.543,82 punti. Gli investitori si muovono cauti in vista dei dati macro in arrivo oggi dagli Usa (Pil terzo trimestre), con volumi che si fanno via via più sottili in vista delle festività natalizie.