Borsa di Tokyo chiude poco sopra la parità grazie a balzo Nintendo

Valeria Panigada 27 luglio 2017 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna appena sopra la parità, in scia a nuovi record a Wall Street dopo che la Federal Reserve ha attenuato le aspettative di un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti nel breve periodo. Confermate invece le attese per una riduzione del bilancio della Fed a partire da settembre. L'indice Nikkei ha terminato con un +0,15% a 20.079,64 punti e il Topix è salito dello 0,37% a 1.626,84 punti. Da una parte ha pesato la rinnovata debolezza del dollaro nei confronti dello yen, dall'altra ha sostenuto gli scambi il balzo di Nintendo che dopo la buona trimestrale è balzata in avanti del 7,60%.