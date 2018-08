Borsa di Tokyo chiude poco mossa, si guarda a possibile evoluzione guerra commerciale

Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana poco mosso per la Borsa di Tokyo che ha chiuso sulla parità. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un -0,08% a 22.513,64 punti e il Topix ha lasciato sul parterre lo 0,56% finendo a 1.732,9 punti. Gli investitori guardano alla possibile evoluzione della guerra commerciale, dopo gli ultimi botta e risposta tra Stati Uniti e Cina. Venerdì scorso il ministro cinese delle Finanze avrebbe fatto sapere che è pronta una lista di 5.200 prodotti americani sui quali verranno applicati dazi dal 5 al 25 per cento per un valore di 60 miliardi di dollari.