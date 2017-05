Borsa di Tokyo chiude poco mossa, complice clima di vacanza in diversi mercati

Valeria Panigada 29 maggio 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piatto per la Borsa di Tokyo, che ha chiuso poco mossa con gli investitori ormai insensibili di fronte al nuovo lancio di missili da parte della Corea del Nord (il terzo nel giro di una settimana). Complice il clima festivo in Cina, Gran Bretagna e Stati Uniti. In questo quadro l'indice Nikkei ha chiuso con un -0,02% a 19.682,57 punti mentre il Topix ha segnato un +0,05% a 1.570,21 punti. Tra i titoli male i minerari, come Jfe (-2,76%), in scia alla caduta dei prezzi dei metalli.