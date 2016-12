Borsa di Tokyo chiude piatta, tonfo di Toshiba

Valeria Panigada 27 dicembre 2016 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso sulla parità, nonostante la continua debolezza dello yen nei confronti del dollaro. L'indice Nikkei ha chiuso con un +0,03% a 19.403,06 punti e il Topix ha segnato un calo dello 0,12% a 1.536,22 punti. Gli investitori si muovono cauti in un clima che rimane comunque semi-festivo, confermato dagli scambi sottili. Tra i titoli, in evidenza Toshiba che ha pesato sul listino nipponico con un tonfo di oltre 11 punti percentuali dopo aver registrato una perdita sull'avviamento da 100 miliardi di yen legata alla sua controllata statunitense Westinghouse, specializzata in reattori nucleari.