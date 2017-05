Borsa di Tokyo chiude piatta su rafforzamento yen

Valeria Panigada 30 maggio 2017 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Chiusura piatta anche oggi per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un -0,02% a 19.677,85 punti mentre il Topix è salito dello 0,16% finendo a 1.572,67 punti. Sugli scambi ha pesato nel corso della seduta la forza dello yen nei confronti del dollaro in un clima cauto per gli investimenti sulle incertezze in Grecia, alle prese con lo sblocco del piano di sostegno, e in Gran Bretagna, in vista delle elezioni del prossimo 8 giugno. In questo contesto sono passate quasi inosservate le buone indicazioni giunte dal fronte macro del Giappone, con la disoccupazione stabile al 2,8% e il balzo inaspettato delle vendite al dettaglio, da traino ai consumi e dunque all'economia nipponica.