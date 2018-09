Borsa di Tokyo chiude piatta in assenza della guida di Wall Street

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna sulla parità, in assenza della guida di Wall Street che ieri è rimasta ferma per festività (si celebrava il Labor Day). L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un -0,05% a 22.696,9 punti e il Topix è sceso dello 0,12% a 1.718,24 punti.Nel resto dell'area Asia-Pacifico, si segnala il calo di Sydney (S&P/Asx 200 in ribasso dello 0,28%) nel giorno della Reserve Bank of Australia che ha confermato come da attese i tassi di interesse all'1,5%.